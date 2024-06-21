«Движение рядом — и дрон оживает». ВСУ начали использовать новую уловку с беспилотниками. Что они придумали?

Боец Росгвардии Москвич: ВСУ начали применять FPV-дроны с гироскопами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать определенную хитрость с дронами в зоне специальной военной операции (СВО). О новой уловке украинских военных рассказал военнослужащий центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным Москвич.

По его словам, бойцы ВСУ научились применять на FPV-дронах гироскопы, которые усложняют выслеживание и обезвреживание беспилотников. «Этот прибор обеспечивает стабилизацию: "птица" плавно приземляется и выжидает. Моторы выключены. Со стороны кажется, будто села батарейка. Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай», — рассказал военный.

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ВСУ начали использовать разведывательные дроны с автопилотом

Помимо этого, российские военнослужащие все чаще стали находить в зоне СВО беспилотники с автопилотом. Их особенность в том, что они продолжают лететь по заданному курсу практически в любой ситуации.

Такой летит по заданной траектории, даже если связь с оператором утеряна. Работает, пока батарейка не сядет или не собьют Москвич военнослужащий центра специального назначения «Витязь» Росгвардии

Ранее российский военный рассказал об использовании ВСУ ночных FPV-дронов

Также украинские бойцы стали использовать FPV-дроны с тепловизорами и камерами ночного видения. Такие беспилотники обнаружили на херсонском направлении, рассказал командир танкового взвода группировки войск «Днепр» с позывным Чип.

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«Ночные выезды бывают. Даже ночью, можно сказать, опасней работать», — отметил танкист. По его словам, ночью военнослужащие могут вовремя не заметить дроны, которые ВСУ используют очень активно именно в темное время суток.

Для защиты от беспилотников российские танки оборудованы «мангалами» и средствами радиоэлектронной борьбы, на задании их сопровождают мобильные расчеты по борьбе с дронами.

Российские бойцы стали эффективнее уничтожать дроны ВСУ

С помощью тепловизоров военнослужащим Российской армии в зоне СВО стало проще находить и уничтожать украинские дроны. В частности, им удается эффективнее ликвидировать беспилотники «Баба-яга» в ночное время.

По словам гендиректора компании «Лаборатория ППШ» Дениса Осломенко, «Бабу-ягу» невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку они «летают по Starlink». Для нее подходит только стрелковое оружие при наличии тепловизионного прицела. «Но смотреть одним глазом в тепловизионный прицел и искать очень неудобно. Поэтому тепловизионные прицелы с экранами бойцам, на самом деле, очень помогают — они их устанавливают на автоматы, ПКМ (пулеметы Калашникова модернизированные — прим. «Ленты ру») и ставят на квадроциклы, и сбивают», — отметил Осломенко.