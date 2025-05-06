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13:48, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Шац рассказал о желании спрятаться от всего мира

Комик Михаил Шац рассказал о переживаниях из-за того, что ему исполняется 60 лет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Израиле, рассказал о переживаниях по поводу того, что в июне ему исполнится 60 лет. Публикацию юморист выложил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Шаца, перед днем рождения он всегда много размышляет о том, чего ему удалось добиться за прошедший год и куда он намерен двигаться дальше. «Я всегда мучительно раздумываю: праздновать или нет, а зачем оно все нужно — и так далее. А в этом году у меня вообще юбилей, и цифра вызывает пока непреодолимое желание спрятаться от всего мира», — признался комик.

Ранее Шац подвел итоги эмиграции. Телеведущий заявил, что переезд в Израиль, где он живет уже три года, закалил его.

О том, что Шац переехал в Израиль, стало известно летом 2022 года. Впоследствии юморист неоднократно признавался, что тоскует по России и дому.

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