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08:21, 6 мая 2025Экономика

Швейцарский банк выплатит миллионы долларов за помощь американцам в уклонении от налогов

Минюст США: Credit Suisse заплатит $511 млн за помощь в уклонении от налогов
Вячеслав Агапов

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцарский банк Credit Suisse выплатит миллионы долларов за помощь американцам в уклонении от налогов. Об этом сообщает Минюст США.

Кредитной организации вменяют содействие гражданам в сокрытии от налоговых органов более четырех миллиардов долларов.
По данным министерства юстиции, Credit Suisse помогал скрывать активы и доходы через не менее 475 офшорных счетов.

«Сотрудники банка фальсифицировали документы, оформляли фиктивные пожертвования и обслуживали счета на $1 млрд без проверки налогового соответствия», — пояснили представители ведомства.

UBS, поглотивший Credit Suisse в 2023 году, пообещал, что дочерняя структура банка выплатит 372 миллиона долларов за подготовку ложных налоговых деклараций и еще 139 миллионов в рамках сделки о прекращении уголовного преследования.

Ранее стало известно, что Credit Suisse скрывал свои более тесные, чем было принято считать ранее, связи с нацистами. Как сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на просмотренные документы из ранее закрытых архивов, банк не раскрывал часть информации о счетах нацистов и частично препятствовал проведению расследований. Независимый омбудсмен Нил Барофски нашел документы «десятков физических и юридических лиц, связанных с нацистскими зверствами».

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