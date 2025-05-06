Силуанов пообещал год без неординарных решений по наполнению бюджета

Силуанов: Неординарных решений по поступлению доходов в бюджет в 2025-м не будет

Министерство финансов РФ не планирует предпринимать неординарных шагов по поводу наполнения бюджета в 2025 году. Об этом со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова сообщает ТАСС.

«В этом году надеюсь, что мы справимся без принятия неординарных мер в ходе исполнения бюджета, тем более всегда к таким решениям негативно относится бизнес», — сказал министр. По его словам, справедливым является то, что, «если уж вводить какие-то налоговые решения», нужно обсуждать их с деловыми кругами.

Такое обещание Силуанов дополнил словами о том, что все принятые в России базовые налоговые параметры будут сохраняться до 2030 года. «Мы следуем решению, которое озвучил президент России», — сказал в этой связи он.

В феврале в Минфине уже заявляли об отсутствии планов по корректировке основных параметров налоговой системы. Комментарий распространили вслед за публикацией слов одного из директоров департаментов ведомства, назвавшего налоговую политику не «самостоятельной эфемерной субстанцией», а «неотъемлемой частью общей госполитики».