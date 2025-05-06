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09:09, 6 мая 2025Наука и техника

Стал известен плацдарм НАТО для нанесения возможного удара по России

Эксперт Орджоникидзе: Эстония — плацдарм для имитации удара по России
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетУчения НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В ходе учений НАТО Siil 2025 («Еж-2025»), начавшихся 5 мая, западными странами проводится имитация нанесения удара по России. Об этом стало известно газете «Известия».

«Они используют Эстонию как плацдарм для имитации нанесения удара по северо-западным границам России», — заявил изданию бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

По его оценке, силы НАТО угрожают Калининграду, а в случае конфликта Эстония долго не продержится.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, в ходе учений военные НАТО будут взаимодействовать с украинскими коллегами, имеющими опыт применения дронов в боевых действиях. «В частности, кратно участилось применение различных дронов как на линии боевого соприкосновения, так и в дальних тыловых районах. Опытом нанесения таких атак и их отражения со странами Североатлантического альянса как раз может поделиться Украина», — сказал специалист.

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Он добавил, что своими знаниями с силами НАТО поделится и израильская сторона, имеющая большой опыт ведения боев в городских условиях.

Ранее редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что российский оборонно-промышленный комплекс в ближайшие три-пять лет должен сохранять лидерство из-за подготовки Европейского союза к войне.

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