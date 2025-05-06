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16:48, 6 мая 2025Россия

Стало известно о смерти единственного сына известного депутата Госдумы

«Российская газета» сообщила о смерти единственного сына депутата ГД Шаргунова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Шаргунов

Сергей Шаргунов. Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Стало известно о смерти единственного сына известного писателя, телеведущего и депутата Госдумы Сергея Шаргунова, Ивана. О трагедии сообщила «Российская газета».

По информации издания, причиной смерти стало дорожно-транспортное происшествие. Других подробностей случившегося не приводится.

Сам Шаргунов позже подтвердил сообщения о смерти сына. «Отпевание моего сына (...) состоится завтра (6 мая) в 11.30 в храме святителя Николая в Пыжах», — написал он.

Ранее сообщалось о смерти под Курском вице-губернатора Приморья и командира добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова.

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