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05:24, 5 февраля 2025Россия

Раскрыты подробности гибели под Курском вице-губернатора Приморья

Тарабарин: с вице-губернатором Приморья Ефремовым под Курском погибли два бойца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вместе с вице-губернатором Приморья, командиром добровольческого отряда «Тигр» Сергеем Ефремовым в Курской области погибли еще два бойца. Об этом РИА Новости рассказал депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, служивший вместе с политиком.

Он пояснил, что военнослужащие находились в одной машине с Ефремовым. «Один из них — заместитель Ефремова с позывным Леший», — уточнил Тарабарин.

Ефремов отправился в зону боевых действий вслед за сыном, когда тот перестал выходить на связь. Ему удалось найти родственника, и он решил остаться на СВО. Вице-губернатор российского региона стоял у истоков «Тигра» — он приступил к формированию второй очереди отряда, когда украинские подразделения вторглись в приграничный регион, и лично возглавил его.

О смерти чиновника стало известно в воскресенье, 2 февраля. Его тело удалось эвакуировать лишь через два дня.

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