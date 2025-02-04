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20:02, 4 февраля 2025Россия

Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места смерти в Курской области

Тело вице-губернатора Приморья Ефремова эвакуировали с места гибели под Курском
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тело командира добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова эвакуировали с места смерти в Курской области, передает РИА Новости.

Об этом сообщил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, служивший вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.

Как сообщалось ранее, Ефремов мог попасть под магнитную мину или под атаку беспилотника. Тарабарин подтвердил эти версии, отметив, что в районе места, где нашли Ефремова, были мины. «Все заминировано, а с воздуха — дроны», — заключил он.

Ефремов отправился в зону боевых действий вслед за сыном, когда тот перестал выходить на связь. Ему удалось найти родственника, и он решил остаться на СВО. Вице-губернатор российского региона стоял у истоков «Тигра» — он приступил к формированию второй очереди отряда, когда украинские подразделения вторглись в приграничный регион, и лично возглавил его. О смерти чиновника стало известно в воскресенье, 2 февраля.

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