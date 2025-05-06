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13:24, 6 мая 2025Ценности

Сваха объяснила кардинальную смену имиджа бывшего мужа Алсу фразой «вышел на охоту»

Сваха Осипова: Бывший муж Алсу Ян Абрамов хочет понравиться другим женщинам
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Сваха Анна Осипова объяснила кардинальную смену имиджа бывшего мужа певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова фразой «вышел на охоту». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, зачастую мужчины, у которых есть возлюбленная, резко изменяют внешность, когда хотят понравиться другим женщинам. «Как подсказывает опыт, в большинстве случаев это ведет к кризису в отношениях и, как следствие, к уходу в новую жизнь. Это громкий звоночек о том, что мужчина точно хочет кому-то сильно понравиться», — отметила собеседница издания.

В свою очередь, Осипова отметила, что Абрамов, предположительно, вскоре представит на публике новую избранницу. «Вот и Ян уже вышел на охоту во всеоружии, похудел, похорошел и сменил свой облик для новых свершений. Думаю, в скором времени мы точно увидим его с новой пассией, которая будет удивительным образом похожа на его бывшую жену», — заявила сваха.

В апреле стала известна судьба миллиардного имущества Алсу после развода.

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