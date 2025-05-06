Сваха объяснила кардинальную смену имиджа бывшего мужа Алсу фразой «вышел на охоту»

Сваха Осипова: Бывший муж Алсу Ян Абрамов хочет понравиться другим женщинам

Сваха Анна Осипова объяснила кардинальную смену имиджа бывшего мужа певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова фразой «вышел на охоту». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, зачастую мужчины, у которых есть возлюбленная, резко изменяют внешность, когда хотят понравиться другим женщинам. «Как подсказывает опыт, в большинстве случаев это ведет к кризису в отношениях и, как следствие, к уходу в новую жизнь. Это громкий звоночек о том, что мужчина точно хочет кому-то сильно понравиться», — отметила собеседница издания.

В свою очередь, Осипова отметила, что Абрамов, предположительно, вскоре представит на публике новую избранницу. «Вот и Ян уже вышел на охоту во всеоружии, похудел, похорошел и сменил свой облик для новых свершений. Думаю, в скором времени мы точно увидим его с новой пассией, которая будет удивительным образом похожа на его бывшую жену», — заявила сваха.

В апреле стала известна судьба миллиардного имущества Алсу после развода.