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19:51, 6 мая 2025Мир

Трамп призвал премьера Канады никогда не говорить «никогда»

Трамп в ответ на слова о независимости Канады: Никогда не говори «никогда»
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Канады Марка Карни «никогда не говорить никогда» в ответ на его слова о независимости государства. Встреча политиков транслируется на сайте Белого дома.

В ходе переговоров Карни заявил, что Канада «не продается и никогда не будет продаваться».

«Никогда не говори "никогда". Канада любит нас, мы любим Канаду. Посмотрим, что будет», — отметил американский лидер в ответ на слова собеседника.

Трамп также заявил, что все еще верит в присоединение Канады к США в качестве 51-го штата. При этом он подчеркнул, что «для танго нужны двое».

Ранее Трамп выразил уверенность, что США и Канада сохранят дружественные отношения.

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