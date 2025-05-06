Трамп призвал премьера Канады никогда не говорить «никогда»

Трамп в ответ на слова о независимости Канады: Никогда не говори «никогда»

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Канады Марка Карни «никогда не говорить никогда» в ответ на его слова о независимости государства. Встреча политиков транслируется на сайте Белого дома.

В ходе переговоров Карни заявил, что Канада «не продается и никогда не будет продаваться».

«Никогда не говори "никогда". Канада любит нас, мы любим Канаду. Посмотрим, что будет», — отметил американский лидер в ответ на слова собеседника.

Трамп также заявил, что все еще верит в присоединение Канады к США в качестве 51-го штата. При этом он подчеркнул, что «для танго нужны двое».

Ранее Трамп выразил уверенность, что США и Канада сохранят дружественные отношения.