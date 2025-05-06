Трамп пообещал премьеру Канады остаться друзьями

Трамп заявил, что США и Канада в любом случае останутся друзьями

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни выразил уверенность, что страны сохранят дружественные отношения. Его выступление транслировал Белый дом.

«Мы в любом случае останемся друзьями с Канадой. Это для меня очень особенное место. У меня много знакомых там, у моей матери были родственники в Канаде», — сказал Трамп.

Американский лидер также поздравил Карни с победой на прошедших в Канаде парламентских выборах и пошутил о своем вкладе в нее. «Я, возможно, лучшее, что происходило с [Карни]. Его партия сильно проигрывала, но в конечном итоге одержала победу», — отметил он.

Либеральная партия Канады под руководством Карни одержала победу на выборах, которые состоялись в Канаде 28 апреля. Изначально фаворитом гонки считалась Консервативная партия, однако Трамп своими призывами аннексировать Канаду обвалил ее рекордно высокий рейтинг и лишил союзного ему лидера консерваторов Пьера Пуальевра шансов на победу.