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08:12, 29 апреля 2025Мир

Раскрыты подробности парламентских выборов в Канаде

CTV спрогнозировал победу на выборах правящей в Канаде Либеральной партии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Либеральная партия Канады, под руководством действующего премьер-министра Марка Карни, одержала победу на выборах, получив достаточное количество мест в парламенте для формирования правительства, сообщает телеканал CTV.

«Либералы Марка Карни удержали власть, получив достаточно мест на 45-х федеральных выборах, чтобы сформировать новое правительство», — отмечается в сообщении.

6 января премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что уйдет в отставку после избрания лидера правящей Либеральной партии. Он захотел покинуть пост главы правительства и лидера либералов. Политик поблагодарил свою семью за поддержку и воодушевление, которые помогли ему добиться успехов в карьере. Премьер уточнил, что уже сообщил о своем решении детям.

Изначально выборы должны были пройти в октябре 2025 года, однако после отставки Трюдо его преемник Марк Карни объявил о проведении выборов раньше срока.

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