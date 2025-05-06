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09:12, 6 мая 2025Мир

В Германии прокомментировали выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

Нимайер: Бербок стремится стать председателем ГА ООН, чтобы украсить резюме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок стремится стать председателем Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН для того, чтобы украсить свое резюме. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

«Это показывает, что ей безразличны все, кроме нее самой. Совесть ее не беспокоит. Она просто хочет увенчать свою карьеру, чтобы позже говорить, что была председателем Генассамблеи», — сказал политик.

Нимайер подчеркнул, что власти ФРГ отказались от выдвижения немецкого дипломата с большим международным опытом — бывшего генсека ОБСЕ Хельги Шмид.

По словам политика, Бербок всегда стремилась к тому, чтобы стать крупным лидером, однако должность председателя ГА ООН не предполагает особых задач и дается всего на год.

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что идея выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН является абсолютным бесстыдством.

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