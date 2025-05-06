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16:09, 6 мая 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на сообщение о желании Кадырова уйти в отставку

Депутат Матвеев: Ничего не слышал об отставке Кадырова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев не слышал ничего о планах главы Чечни Рамзана Кадырова уйти в отставку. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я, честно говоря не слышал ничего такого. Понятное дело, что это прерогатива президента — принимать отставку глав субъектов или не принимать, если такая существует, но я ничего, честно говоря, не слышал о такого рода планах», — сказал Матвеев.

Он подчеркнул, что на Кадырове многое держится в Чечне, в том числе определенный уровень дисциплины и порядка, который есть в регионе.

«Я не знаю, если есть какие-то варианты, который могут президента устроить. Трудно мне сказать», — добавил Матвеев.

Председатель комитета Алексей Диденко, со своей стороны, выразил сомнения в том, что Кадыров действительно просит освободить его от занимаемой должности.

Ранее Кадыров ИА «Чечня сегодня» заявил о своем намерении уйти в отставку с поста главы Чеченской республики. По его словам, которые приводятся в сообщении, Кадыров просит, чтобы его освободили от должности и выразил надежду, что эту просьбу поддержат.

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