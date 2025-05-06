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07:21, 6 мая 2025Бывший СССР

В методичке украинских мошенников нашли ошибки

РИА Новости: В методичке для украинских мошенников есть орфографические ошибки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Украинские телефонные мошенники используют методичку с орфографическими ошибками, выяснило агентство РИА Новости.

Представители подпольного движения Stop Grave внедрились в организацию одесских аферистов и получили доступ к инструкциям. Выяснилось, что они написаны с ошибками и содержат нецензурную лексику.

Так, например, мошенникам рекомендуют «научится делать плавный перевод в предложениях между борьбой», а также пугать своих жертв «орестом» имущества. Помимо этого, в методичке рассказывается о том, что стоит делать, если собеседнику «не зашел спичь».

Ранее на Украине начали оптом продавать сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц, которые, предположительно, могут использоваться мошенниками для обмана россиян.

Вот это да!
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