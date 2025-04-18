На Украине начали продавать оптом российские сим-карты

РИА Новости: Российские сим-карты продаются оптом на украинских сайтах

На Украине оптом продают сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, стоимость одной «симки» с российским номером начинается от 150 гривен (300 рублей). Отмечается, что они, предположительно, могут использоваться мошенниками для обмана россиян.

В объявлениях о продаже сим-карт сообщается, что они подходят для регистрации QIWI-кошелька, который аферисты могут использовать для вывода украденных средств, а также для регистрации на «Авито» или в мессенджере WhatsApp.

Ранее украинские мошенники обманули пожилую москвичку по новой схеме на 1,3 миллиона рублей.