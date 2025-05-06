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08:08, 6 мая 2025Силовые структуры

В Москве вооруженный дубинкой мигрант напал на людей

В Коммунарке вооруженный дубинкой мигрант напал на людей и разбил витрину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В Москве вооруженный ножом и дубинкой мигрант нападал на людей и крушил витрины магазинов. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Инцидент произошел в столичной Коммунарке и попал на видеокамеру. Как видно на кадрах, мужчина приставал к продавщице, пытался дубинкой выбить стеклянную дверь магазина и опрокинул мусорку.

По данным издания, дружинники Русской Общины Троицкого и Новомосковского округа Москвы взяли под контроль район. Мужчину на данный момент не поймали.

Ранее в Красногорске толпа мигрантов избила россиянку ногами за сделанное замечание о продаже магазином алкоголя после 23:00. После случившегося у пострадавшей выявили черепно-мозговую травму, сломанные ребро и палец, а также тупую травму живота.

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