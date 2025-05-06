В России нашли головной убор советского священника 50-х годов

В старом здании в Твери нашли головной убор советского священника 50-х годов

В российском городе нашли головной убор советского священника 1950-х годов. Об этом сообщает «Вокруг света».

Уточняется, что находку обнаружили в Твери во время сноса старого здания. Митру отнесли в ближайший храм. «Митра украшена небогато, образы святых написаны просто», — заметили в Тверской епархии.

На футляре митры есть надпись, согласно которой она принадлежала епископу Варсонофию. Предполагается, что речь идет о Варсонофии, управлявшем Калининской епархией в середине 1950-х годов. Головной убор передан в ризницу Спасо-Преображенского кафедрального собора Твери.

Ранее археологи обнаружили необычный каменный диск недалеко от деревни Охотина, в Белозерском округе Курганской области. Находка хранится в музее, о ней рассказал Владислав Ожгихин из Курганского госуниверситета на конференции молодых ученых.