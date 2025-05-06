В России осудили мешавшего эвакуации жителей в Курской области боевика ВСУ

Суд приговорил к 17 годам колонии боевика ВСУ, стрелявшего в мирных жителей

Суд приговорил боевика ВСУ Руслана Полторацкого к 17 годам колонии за применение оружия против мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2024 года Полторацкий, вооруженный автоматом и ручным пулеметом, с целью совершения террористического акта в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся на территорию России. В Суджанском районе Курской области он для дестабилизации деятельности органов власти препятствовал эвакуации гражданского населения из хутора Южный и применял оружие для устрашения. В ходе боевых действий он был задержан военнослужащими России.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России осудили украинского военного за теракт против мирных жителей Курской области.