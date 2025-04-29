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13:20, 29 апреля 2025Силовые структуры

В России осудили украинского военного за теракт против мирных жителей Курской области

Суд приговорил украинского военного к 17 годам за теракт в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил старшего сержанта 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Павлинского к 17 годам за теракт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Павлинский признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, 8 сентября 2024 года Павлинский в составе подразделений ВСУ незаконно вторгся на территорию России. Находясь в Суджанском районе с целью дестабилизации работы органов власти, также он препятствовал эвакуации мирного населения и применял оружие для его устрашения. В ходе боевых действий был задержан военнослужащими Российской армии и передан следствию.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России осудили четверых боевиков ВСУ за терроризм в Курской области.

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