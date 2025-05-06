В России выявили больше полутора тысяч финансовых пирамид

ЦБ: Признаки финансовых пирамид выявлены у 1638 субъектов

В I квартале 2025 года Банк России выявил 2 тысячи 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщил официальный Telegram-канал регулятора.

Из этого числа 1638 субъектов оказались с признаками финансовых пирамид, 897 — с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, а 236 — с признаками нелегальных кредиторов.

Достигнутый результат почти на 56 процентов превысил полученный в аналогичный период прошлого года. Однако он на 8,5 процента меньше тех цифр, которых удалось добиться в IV квартале.

Регулятор выяснил, что почти все пирамиды представляли собой псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. В большинстве случаев потенциальных жертв уговаривали вложить деньги в различные инвестиционные планы, обещая фиксированную доходность в течение определенного срока. Чаще всего злоумышленники предлагали инвестировать в недвижимость, в криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, бизнесы с быстрой окупаемостью.

Ранее экономист Михаил Беляев назвал финансовые пирамиды самым опасным видом вложений. Они научились хорошо притворяться добропорядочными инвестиционными проектами. Но их главная отличительная черта: человеку предлагают доход намного больше, чем в среднем существует в стране и на рынке.