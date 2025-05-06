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15:54, 6 мая 2025Моя страна

В российском городе зацвела сакура

В городском саду Челябинска зацвела сакура
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В Челябинске в городском саду имени Александра Сергеевича Пушкина началось цветение сакуры. Фотографии и подробности публикует местный портал «Хорошие новости».

В российском городе кустарники выпустили первые бутоны, поэтому важно отправиться в сад прямо сейчас. Сотрудники учреждения напоминают, что цветение сакуры длится всего пять дней. После этого хрупкие лепестки начнут осыпаться.

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Отмечается, что сакурой принято называть определенные виды деревьев подсемейства сливовых и подрода вишни, отличающиеся изысканными розовыми цветками. В саду имени Пушкина растет миндаль трехлопастный, который как раз относится к роду слива.

В апреле в России выбрали самый красивый тюльпан.

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