В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля ввели ограничения на полеты

В аэропортах трех российских городов — Калуги, Тамбова и Ярославля — ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

6 мая с 16:10 по московскому времени план «Ковер» также начал действовать в аэропорту Нижнего Новгорода. Ограничения на полеты в воздушной гавани ввели второй раз за сутки.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он уточнил, что дроны летели с разных направлений.