В российском аэропорту второй раз за сутки ввели план «Ковер»

Росавиация: В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты второй раз за сутки. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что план «Ковер» действует в Стригино с 16:10 по московскому времени.

UPD: ограничения воздушного движения также ввели в Калуге, Тамбове и Ярославле. Росавиация сообщила об этом в 17:20.

Ранее в Нижнем Новгороде уже приостанавливали прием и выпуск воздушных судов. В ночь на 6 мая ограничения действовали в еще 12 аэропортах, в том числе в Москве, Самаре, Казани, Ярославле.

Причиной стала попытка ВСУ атаковать столицу беспилотниками, над городом сбили 19 дронов.