Тринадцать аэропортов России за ночь приостановили полеты

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропортах Казани и Нижнекамска

В ночь на вторник, 6 мая, тринадцать российских аэропортов приостановили полеты. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В частности, меры действовали в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, а также в авиагаванях Самары, Саратова, Волгограда, Калуги, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска.

В ночь на 6 мая Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 дронов над 11 регионами РФ. Больше всего беспилотников — 32 — перехватили над Брянской областью, еще 22 БПЛА перехватили над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, 9 — над Калужской областью, 6 — над Белгородской областью. По два беспилотника сбили над Липецкой и Самарской областью, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.