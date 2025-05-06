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08:30, 6 мая 2025Путешествия

Тринадцать аэропортов России за ночь приостановили полеты

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропортах Казани и Нижнекамска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ночь на вторник, 6 мая, тринадцать российских аэропортов приостановили полеты. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В частности, меры действовали в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, а также в авиагаванях Самары, Саратова, Волгограда, Калуги, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска.

В ночь на 6 мая Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 дронов над 11 регионами РФ. Больше всего беспилотников — 32 — перехватили над Брянской областью, еще 22 БПЛА перехватили над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, 9 — над Калужской областью, 6 — над Белгородской областью. По два беспилотника сбили над Липецкой и Самарской областью, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

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