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10:09, 6 мая 2025Мир

Ватикан останется без связи перед конклавом

CNN: В Ватикане отключат мобильную связь перед началом конклава
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Hannah McKay / Reuters

В Ватикане 7 мая будет отключена вся мобильная связь перед началом закрытого конклава по выборам нового Папы Римского. Об этом сообщает CNN.

«Телефонная связь будет отключена в среду в 15:00 по местному времени (16:00 по московскому времени), за полтора часа до того, как кардиналы должны отправиться в Сикстинскую капеллу, чтобы начать папский конклав», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отключение связи не затронет площадь Святого Петра. При этом передвижение в районе площади уже ограничено: установлены металлодетекторы, усилена охрана и введены антидроновые меры.

Ранее сообщалось, что все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах Папы Римского.

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