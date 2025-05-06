Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном образе. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица позировала перед зеркалом в белом платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. Поверх него звезда повязала на бедра кардиган. При этом она отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, Хантингтон-Уайтли дополнила образ массивной соломенной сумкой, солнцезащитными очками и украшением на шее. Свой внешний вид она завершила укладкой с распущенными волосами.

В апреле возлюбленная Джейсона Стэйтема порадовала фанатов новыми фото в бикини. Манекенщица предстала перед камерой в раздельном купальнике британского люксового бренда Burberry.