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20:26, 6 мая 2025Забота о себе

Врачи спасли россиянина с пулей в носоглотке

Во Владивостоке врачи спасли мужчину после случайного выстрела в нос
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Telegram-канал «КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №1»

Во Владивостоке врачи спасли россиянина, у которого после случайного выстрела в нос пуля застряла в носоглотке. Об этом рассказали представители Владивостокской клинической больницы №1.

Случай, с которым пришлось разбираться врачам из оториноларингологического отделения, в больнице назвали уникальным. По словам докторов, мужчину случайно ранили из пневматической винтовки. «Пуля пошла своим путем. От кончика носа по левому носовому ходу, разрушив нижнюю носовую раковину, и застряла глубоко в тканях носоглотки», — рассказали в больнице.

Мужчину госпитализировали и провели экстренную операцию. При помощи рентген-навигационной установки врачи успешно извлекли пулю. «И самое основное — добились главного результата — пациент сейчас идет на поправку, чувствует себя хорошо!» — заключили в больнице.

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