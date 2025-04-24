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17:31, 24 апреля 2025Забота о себе

Врачи спасли 190-килограммового россиянина с раком почки

Врачи КДЦ «Здоровье» удалили почку с опухолью дончанину весом 190 килограммов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В Ростове-на-Дону в КДЦ «Здоровье» спасли 190-килограммового мужчину с третьей стадией рака почки. Историю 55-летнего дончанина опубликовало издание aif.ru.

Мужчину госпитализировали в апреле. В ходе обследования врачи обнаружили опухоль, поразившую почку, распространившуюся на мочевые пути и вызывающую кровотечение. Операции мешали вес мужчины, заболевание сердца, сахарный диабет второго типа и упавший из-за кровотечений гемоглобин.

На онкологическом консилиуме врачи разработали комплексный план лечения. Сначала мужчине провели процедуру, с помощью которой остановили кровотечение. Затем под руководством профессора Игоря Абояна ему удалили почку с опухолью. Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей, что снизило риск послеоперационных осложнений.

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