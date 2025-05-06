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20:17, 6 мая 2025Моя страна

Выигравшая 118 миллионов в лотерею россиянка раскрыла главный секрет

Наталья из Волгограда выиграла 118 миллионов в лотерею и преобразила жизнь
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Разбогатевшая после выигрыша в лотерею россиянка рассказала об изменениях, которые произошли в ее жизни и раскрыла секрет удачи. Об этом сообщает
Sakhalife со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Наталья Жукова из Волгоградской области стала обладательницей суперприза лотереи в августе 2023 года. Ее выигрыш составил 118,2 миллиона рублей.

«Жизнь изменилась к лучшему. И раньше все было неплохо, но сейчас — идеально», — поделилась Наталья. После выигрыша она уволилась с работы, построила просторный дом, куда перевезла родителей, а также помогла племяннице поступить в южнокорейский университет. «Исполнилось все, о чем мы грезили. Даже машину купила — правда, не ту, что планировала изначально», — отметила она.

Кроме того, россиянка начала путешествовать. За полтора года Наталья побывала в Мексике, Сербии и Южной Корее. В планах — поездка в Узбекистан и повторный вояж на родину текилы и шоколада.

Неожиданно изменив свою жизнь, победительница продолжает участвовать в лотереях. «А вдруг повезет еще раз? Я ведь уже доказала, что чудеса бывают», — поделилась мыслями она.

По ее словам, главный секрет — позволить себе мечтать и не боятся перемен. «Я, честно скажу, не верила. Это было так — "вдруг повезет". И вдруг — повезло!» — добавила она. Наталья также призвала не бояться и рисковать. «Судьба любит смелых», — заключила россиянка.

Ранее россиянка из Вологодской области Ольга выиграла в лотерею и объяснила свою удачу собранными кошачьими усами.

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