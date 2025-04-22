Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:50, 22 апреля 2025Моя страна

Россиянка выиграла в лотерею миллионы рублей и объяснила свою удачу кошачьими усами

Россиянка из Вологодской области выиграла в лотерею 11 миллионов рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянка из Вологодской области Ольга выиграла в лотерею 11 миллионов рублей и объяснила свою удачу собранными кошачьими усами. Об этом сообщает «А42» со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Так, накануне того, как женщина узнала о победе, она увидела выпавшие усы своих котов и собрала их. «Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу», — объяснила она.

Ранее другая россиянка из Коврова выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение хорошим отношением к кошкам, которых она приютила. Так, Елена приобрела билет 13 марта в конце своего рабочего дня и не сразу стерла защитный слой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва у воинской части

    Пассажир с галлюцинациями увидел змей в самолете и сорвал рейс

    Кремль признался в незнании мирного плана Трампа по Украине

    Пляжи в Анапе сочли несоответствующими норме

    Из живота девушки с синдромом Рапунцель вырезали почти двухкилограммовый ком волос

    России предрекли победу в случае выхода США из переговоров

    В России оценили способность С-400 сбить «летающий радар» ВС Украины

    Стало известно об эвакуации жителей в районе взрыва во Владимирской области

    Раскрыты подробности переговоров Путина и султана Омана

    Избивших московского школьника до потери сознания из-за внешнего вида задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости