Россиянка выиграла в лотерею миллионы рублей и объяснила свою удачу кошачьими усами

Россиянка из Вологодской области выиграла в лотерею 11 миллионов рублей

Россиянка из Вологодской области Ольга выиграла в лотерею 11 миллионов рублей и объяснила свою удачу собранными кошачьими усами. Об этом сообщает «А42» со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Так, накануне того, как женщина узнала о победе, она увидела выпавшие усы своих котов и собрала их. «Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу», — объяснила она.

Ранее другая россиянка из Коврова выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение хорошим отношением к кошкам, которых она приютила. Так, Елена приобрела билет 13 марта в конце своего рабочего дня и не сразу стерла защитный слой.