Звезда группы «Ленинград» впал в кому

Бывший клавишник группы «Ленинград» Дмитрий Иванов впал в кому

Бывший клавишник музыкальной группы «Ленинград» Дмитрий Иванов впал в кому. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

По информации, опубликованной в посте, Иванов, сотрудничавший с Сергеем Шнуровым и певицей МакSим, в тяжелом состоянии. Сообщается, что у музыканта инсульт.

«Дима находится в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Он в тяжелейшем состоянии. Прошу, помолитесь за него!» — написано в публикации от имени сестры Иванова Анны.

Известно, что вместе с «Ленинградом» Дмитрий выступал несколько лет, а последним концертом в коллективе стало шоу в Абу-Даби в январе 2025 года. В апреле артист сообщил, что покинул группу.

Ранее стало известно, что группа «Ленинград» выступит в России впервые после длительного перерыва. Концерт должен состояться 6 июня.