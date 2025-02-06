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10:22, 6 февраля 2025Культура

Группа «Ленинград» выступит в России впервые после длительного перерыва

Сергей Шнуров анонсировал концерты группы «Ленинград» в России после перерыва
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые почти за два года анонсировал концерты коллектива в России. Соответствующая афиша появилась в сообществе группы во «Вконтакте».

«6 июня Сергей Шнуров и легендарная группировка "Ленинград" устроят грандиозный концерт во Владивостоке на сцене Фетисов Арены!» — говорится в посте. Второе мероприятие должно состояться 8 марта в Сочи, уточняется на официальном сайте коллектива.

Ранее Сергей Шнуров оценил вокальные данные российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, словами «поет слабо».

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