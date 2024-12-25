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10:31, 25 декабря 2024Культура

Шнуров высказался об Инстасамке словами «поет слабо»

Сергей Шнуров оценил вокальные данные Инстасамки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оценил вокальные данные российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Об этом он сказал в интервью для нового выпуска подкаста «Ниче Святого» на HiFi-стриминге «Звук».

«Поет Инстасамка слабо. Но при этом у нее есть огромные преимущества: она очень ритмичная, классно чувствует музыку. Ноты — нет. Но ритм у нее просто превосходный», — сказал музыкант, добавив, что ставит за это исполнительнице «пять с плюсом».

До этого Сергей Шнуров заявил, что Инстасамка не будет солисткой «Ленинграда» после выхода совместного альбома.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева снялась в клипе группы «Ленинград».

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