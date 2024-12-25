Шнуров высказался об Инстасамке словами «поет слабо»

Сергей Шнуров оценил вокальные данные Инстасамки

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оценил вокальные данные российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Об этом он сказал в интервью для нового выпуска подкаста «Ниче Святого» на HiFi-стриминге «Звук».

«Поет Инстасамка слабо. Но при этом у нее есть огромные преимущества: она очень ритмичная, классно чувствует музыку. Ноты — нет. Но ритм у нее просто превосходный», — сказал музыкант, добавив, что ставит за это исполнительнице «пять с плюсом».

До этого Сергей Шнуров заявил, что Инстасамка не будет солисткой «Ленинграда» после выхода совместного альбома.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева снялась в клипе группы «Ленинград».