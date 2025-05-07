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16:39, 7 мая 2025Ценности

64-летний Джордж Клуни вышел в свет с отросшими седыми волосами

Актера Джорджа Клуни после окрашивания сняли с отросшими седыми волосами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Американский актер кино и телевидения Джордж Клуни вышел в свет с изменившейся внешностью. Материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 64-летнего артиста во время посещения театра Winter Garden в Нью-Йорке. Он предстал перед камерами в черной кожаной куртке, бежевых брюках, белой бейсболке и кедах бренда Adidas. При этом из-под головного убора знаменитости торчали отросшие седые волосы наряду с более темными прядями.

Отмечается, что ранее Клуни окрашивал волосы в темный цвет для роли в сценической адаптации фильма «Доброй ночи и удачи».

В марте внешность Джорджа Клуни после смены имиджа вызвала споры в сети.

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