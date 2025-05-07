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00:06, 8 мая 2025Мир

Adidas и Mercedes-Benz признали ответственность за укрепление власти нацистов

Крупные немецкие компании признали ответственность за укрепление власти нацистов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Крупные немецкие компании признали ответственность за укрепление власти нацистов в 1930-е годы, руководители 49 концернов подписали совместное заявление об этом. Текст опубликовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В частности, среди подписавших есть исполнительный директор Adidas Бьорн Гульден и глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус. Кроме того, под письмом оставил подпись председатель правления Rheinmetal Армин Паппергер. Эта компания открыла на Украине завод, а также поставляла Киеву военную технику.

«Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные собственной выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это», — говорится в заявлении. Компании признали, что «в 1933 году и после него слишком многие ушли в тишину, отводили взгляд и молчали». «Из этого произрастает и наша ответственность за прошлое, настоящее и будущее», — следует в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин на немецком языке обратился к жителям Германии и предостерег их от рукоплескания нацистам.

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