Путин на немецком предостерег жителей Германии от рукоплескания нацистам

Путин предостерег на немецком жителей ФРГ от восхищения нацистами

Президент России Владимир Путин на немецком языке обратился к жителям Германии и предостерег их от рукоплескания нацистам. Реплика прозвучала в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1», доступном на платформе «Смотрим».

Фраза главы государства на немецком языке стала ответом ряду политиков, которые пытались унизить бывшего главу ФРГ Герхарда Шредера и одновременно восхититься нацистами. Вспоминая, как парламент Канады стоя аплодировал 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Гунько, Путин сказал: «Чем дальше от Шредера, тем ближе к [спикеру канадскому парламента] Энтони Роту, который симпатизирует нацистам».

Путин выразил надежду, что его слова будут услышаны порядочными гражданами Германии.

В том же интервью Владимир Путин высказался о возможном преемнике.

