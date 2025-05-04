Путин высказался о преемнике

Путин признался, что всегда думает о выборе преемника

Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о преемнике, однако выбор будет за россиянами. На эту тему глава государства высказался в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1», доступном на платформе «Смотрим».

Российский лидер ответил на вопрос, думает ли он о том, кто в будущем будет руководить страной. «Я всегда об этом думаю. Но в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями», — отметил он, добавив, что постоянно смотрит и оценивает потенциал каждого из возможных кандидатов на пост президента.

По мнению Путина, в стране должны появиться несколько человек, способных добиться доверия народа, чтобы у граждан была возможность выбора. «Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа», — заключил глава государства.

В рамках этого же интервью Путин также назвал минусы своей работы. Среди них он выделил постоянные перегрузки и недостаток времени для общения с близкими. При этом президент подчеркнул, что, несмотря на вышеуказанные неудобства, в его работе присутствуют и вещи, компенсирующие их.