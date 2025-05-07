Алексея Кортнева призвали поехать в зону СВО

Глава ФПБК Бородин призвал Кортнева привезти гуманитарную помощь в зону СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу поехать в зону специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит «Абзац».

«Ему стоит поехать в зону спецоперации, привезти бойцам гуманитарную помощь. Собрать необходимого на 10 миллионов», — заявил Бородин. По словам общественника, в таком случае россияне поверят в слова Кортнева о готовности оказать помощь российским военнослужащим.

В 2022 году Кортнев раскритиковал проведение СВО. В феврале 2025-го после отмены ряда выступлений он заявил, что не покидал Россию. Артист назвал ложью сообщения о том, что он переехал в США, и уточнил, что был там всего один раз за последние три года. В апреле рокер заявил, что готов помогать российским военнослужащим.