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17:57, 7 мая 2025Культура

Алексея Кортнева призвали поехать в зону СВО

Глава ФПБК Бородин призвал Кортнева привезти гуманитарную помощь в зону СВО
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу поехать в зону специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит «Абзац».

«Ему стоит поехать в зону спецоперации, привезти бойцам гуманитарную помощь. Собрать необходимого на 10 миллионов», — заявил Бородин. По словам общественника, в таком случае россияне поверят в слова Кортнева о готовности оказать помощь российским военнослужащим.

В 2022 году Кортнев раскритиковал проведение СВО. В феврале 2025-го после отмены ряда выступлений он заявил, что не покидал Россию. Артист назвал ложью сообщения о том, что он переехал в США, и уточнил, что был там всего один раз за последние три года. В апреле рокер заявил, что готов помогать российским военнослужащим.

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