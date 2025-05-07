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11:09, 7 мая 2025Бывший СССР

Арестович раскрыл значение удара ВСУ по Москве 9 мая

Арестович: Удар ВСУ по Москве 9 мая будет означать окончание мирного трека
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве 9 мая будет означать окончание мирного трека. Об этом заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, окончательный приказ об ударе по Москве во время парада в честь 9 Мая является на сегодня ключевым моментом. «Такой шаг будет означать конец мирному треку на данном этапе, что развяжет руки как Трампу, так и Кремлю с его партнерами Китаем, КНДР, Ираном», — заявил экс-чиновник.

Арестович добавил, что если удара по Москве не будет, то мирный вектор развития событий сохранится. Однако он, отмечает экс-советник, упирается в уход президента Украины Владимира Зеленского со своего поста.

Ранее украинский лидер ввел санкции против Алексея Арестовича. В частности, его лишили государственных наград Украины, активы были заблокированы, а также ему запрещено проводить торговые операции.

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