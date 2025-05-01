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15:26, 1 мая 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против Арестовича

Зеленский ввел санкции против экс-советника своего офиса Арестовича
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника своего офиса Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В документе говорится, что Арестович, в частности, будет лишен государственных наград Украины, его активы блокируются, ему запрещено проводить торговые операции и так далее.

Арестович ушел в отставку с поста советника офиса президента Украины в январе 2023 года, после своего заявления о том, что многоэтажный дом в Днепре обрушился в результате работы украинских средств противовоздушной обороны (ПВО). После этого он неоднократно критиковал руководство страны. Так, в марте 2025-го Арестович посоветовал убрать Зеленского для будущего Украины.

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