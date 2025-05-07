Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:56, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с одной европейской страны

Лебедев заявил, что России нужно брать пример с Венгрии в позиционировании
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с Венгрии в одном вопросе. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер комментировал новость о том, что парламент этой европейской страны проголосовал за выход из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). «Вот, Венгрия молодцы, показывает нам пример, как надо», — высказался Лебедев. Он добавил, что Россия не принимает подобных решений (Россия также вышла из МУС в 2016 году — прим. «Ленты.ру»), потому что боится осуждения со стороны европейских институтов.

Блогер назвал деятельность таких организаций, как МУС и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), высосанной из пальца, уточнив, что России не следует подчиняться их рекомендациям и отстаивать собственную позицию в мире. «У нас есть наши великие достижения, великие победы. Мы исключительно ребята, которые защищают свои интересы, у нас все хорошо. И вообще в России прекрасно, ***, замечательно. Нравится — приезжайте к нам, живите, места всем хватит», — порассуждал дизайнер.

29 апреля стало известно, что парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что международная организация утратила беспристрастность и авторитет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров ответил на вопрос о возможной отставке

    Кремль прокомментировал ситуацию между Индией и Пакистаном

    Президент Бразилии прилетел в Россию

    Путин высказался о прошедших подготовку в Чечне военных

    Унаследовавшая миллионы Лагерфельда кошка снялась в рекламе люксового бренда

    Жителей Москвы предупредили о трудностях с доставкой продуктов

    Появились кадры уничтожения дроном бронетехники ВСУ

    В отеле Японии наткнулись на тело туристки за несколько часов до ее вылета домой

    Си Цзиньпин прилетел в Москву на празднование Дня Победы

    Кадыров оказался на встрече Путина и Мадуро после слов об отставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости