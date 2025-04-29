Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Глава МИД Сийярто: Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в социальной сети X.

«Венгерский парламент проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свои беспристрастность и авторитет», — написал дипломат.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил о решении Венгрии выйти из МУС. По его словам, это связано с тем, что суд превратился в политический инструмент, на что указывают последние его решения по Израилю.

До этого, 3 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, проигнорировав решение МУС. Визит политика в Будапешт стал его первой зарубежной поездкой после выдачи судом ордера на арест.

В пресс-службе Международного уголовного суда, комментируя решение Венгрии, напомнили о сохраняющихся обязательствах Будапешта по сотрудничеству.