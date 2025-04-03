Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 3 апреля 2025Мир

В МУС прокомментировали выход Венгрии

МУС: Венгрия сохраняет обязательства по сотрудничеству
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Венгрия сохраняет обязательства по сотрудничеству с Международным уголовным судом (МУС), несмотря на решение властей республики выйти из инстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Что касается официального визита [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху в Будапешт, то суд следовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест. Венгрия до сих пор имеет обязательства сотрудничать с МУС», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на фоне визита израильского премьера в республику сообщил, что страна выйдет из соглашения по МУС. Он подчеркнул, что венгерское правительство инициирует процедуру выхода в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами.

3 апреля Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, проигнорировав решение МУС. Визит премьера в Будапешт стал первой зарубежной поездкой для него после выдачи судом ордера на арест.

    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по ракетно-космическому предприятию Украины. В ходе атаки также поражены техника и войска ВСУ в 148 районах

    Российского депутата заподозрили в хранении наркотиков

    В Британии назвали конкурента «Арматы»

    Рэпер Птаха назвал Иудой поддержавшего ВСУ Noize MC

    Миру предсказали хаос и финансовый кризис

    Уголовное дело возбудили после крупного пожара на судоремонтном заводе в Карелии

    Уехавший из России комик назвал плюсы статуса иноагента

    Россиянин спрыгнул с моста в реку и застрял

    Покинувший пост неделю назад российский экс-губернатор ответил на слухи о своем задержании

    Россиянкам рассказали о способах засудить подругу за публикацию неудачных фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше