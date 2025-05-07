Белоусов одним словом ответил на вопрос о своем наряде на параде Победы

Белоусов словом «увидите» ответил на вопрос о своем наряде на параде Победы

Министра обороны Андрея Белоусова спросили, каким образом он примет парад Победы в Москве, «в форме или в штатском», передает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Он оставил вопрос открытым. «Увидите», — подчеркнул министр.

Ранее журналист Александр Юнашев заявил, что Белоусов заверил его в способности России отбиться от украинских беспилотных летательных аппаратов в праздничные дни. Он поинтересовался у главы ведомства, много ли беспилотников будут лететь в сторону столицы в эти дни, и смогут ли Вооруженные силы РФ их уничтожить. «Без всякого сомнения. Уже отбились», — ответил на это министр.