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22:51, 7 мая 2025Россия

Белоусов одним словом ответил на вопрос о своем наряде на параде Победы

Белоусов словом «увидите» ответил на вопрос о своем наряде на параде Победы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министра обороны Андрея Белоусова спросили, каким образом он примет парад Победы в Москве, «в форме или в штатском», передает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Он оставил вопрос открытым. «Увидите», — подчеркнул министр.

Ранее журналист Александр Юнашев заявил, что Белоусов заверил его в способности России отбиться от украинских беспилотных летательных аппаратов в праздничные дни. Он поинтересовался у главы ведомства, много ли беспилотников будут лететь в сторону столицы в эти дни, и смогут ли Вооруженные силы РФ их уничтожить. «Без всякого сомнения. Уже отбились», — ответил на это министр.

Вот это да!
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