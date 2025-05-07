В Минобороны заявили о готовности уничтожить все беспилотники ВСУ в праздники

Белоусов заверил о готовности ВС РФ уничтожить все беспилотники ВСУ в праздники

Министр обороны Андрей Белоусов заверил меня, что Россия сможет отбиться от украинских беспилотных летательных аппаратов в праздничные дни. Об этом заявил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Он поинтересовался у главы ведомства, много ли беспилотников будут лететь в сторону Москвы в эти дни, и смогут ли Вооруженные силы РФ их уничтожить. «Без всякого сомнения. Уже отбились», — ответил на это министр.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), выпустившие более 500 дронов по территории России перед празднованием 80-летия Победы, пытались запугать граждан и сорвать проведение парада.

В Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки выпустили по России 524 беспилотных летательных аппарата.