Минобороны заявило о запуске более полутысячи беспилотников ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 524 беспилотника и пять ракет «Нептун» ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 524 беспилотных летательных аппарата. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что, помимо более полутысячи летательных аппаратов силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Военкор Юрий Котенок назвал число сбитых над регионами России дронов абсолютным рекордом за все время проведения специальной военной операции (СВО). Военблогер «Воевода Вещает», который ранее заявлял о перехвате почти полтысячи ракет и дронов за минувшие сутки, прокомментировал ситуацию фразой «хохол гуляет на все бабки».

В преддверии Дня Победы ВСУ уже вторые сутки не прекращают попытки атак на Россию, в том числе на Московскую область. Из-за атак дронов более чем в 30 городах страны отключали мобильный интернет, жители Москвы столкнулись со сложностями в работе банкоматов, магазинов, служб доставок и приложений.