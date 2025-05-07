В Госдуме назвали цель атаки более 500 украинских дронов на Россию

Депутат Журова об атаке украинских дронов: Хотели сорвать парад Победы

Вооруженные силы Украины (ВСУ), выпустившие более 500 беспилотников по территории России перед празднованием 80-летия Победы, пытались запугать граждан и сорвать проведение Парада, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Для нашей страны эти дни святые, но для Украины со временем все изменилось, — заметила политик. — Получается, что все, что во время Второй Мировой войны не сделали нацисты, руководство Украины решило сделать сейчас. Но я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и они примут предложение нашего президента о перемирии».

По мнению Журовой, целью массированной атаки беспилотников ВСУ могла стать попытка срыва парада Победы в Москве, а также запугивание граждан.

«Они решили очередной раз попытаться нас запугать. Чтобы мы отказались от проведения парада Победы и шествия Бессмертного полка. Но я уверена, что у них ничего не получится», — подчеркнула депутат.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки выпустили по России 524 беспилотных летательных аппарата. Также системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.