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19:05, 7 мая 2025Из жизни

Череп из старинной церкви объявили останками легендарного короля

В венгерской церкви нашли череп, который мог принадлежать легендарному королю
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: BrkoPhotography / Shutterstock / Fotodom

В Венгрии череп, найденный в старинной церкви, объявили останками легендарного европейского короля Матьяша Корвина. Об этом Fox News заявил специалист по реконструкции лица Эмесе Габор.

Археологи обнаружили древние кости в базилике Успения Пресвятой Девы Марии в городе Секешфехервар в 2002 году. В этой церкви долгие столетия хоронили венгерских королей, пока она не была уничтожена пожаром в 1601 году. Габор уверена, что найденный там череп принадлежит королю Матьяшу Корвину, который правил в 1443-1490-х годах.

Для доказательства своей теории Габор сравнила обнаруженный череп с черепом незаконнорожденного сына Матьяша Корвина — Яноша Корвина. В результате ей удалось выявить «исключительно высокую степень их морфологического сходства». Она создала пластические реконструкции лиц черепов и также обратила внимание на их схожесть.

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Кроме того, Габор заметила, что череп, который она приписывает Матьяшу, слегка зеленоватый на макушке. Специалист объяснила необычный цвет окислением, которое произошло из-за долгого ношения короны на голове. Физические характеристики черепа соответствуют известным сведениям о возрасте — 43-48 лет — и росте короля — 172 сантиметра.

Тем не менее женщина подчеркнула, что ее теория пока не подтверждена полностью. Она ожидает проведения теста ДНК.

Матьяш Корвин известен тем, что реконструировал венгерскую армию и провел судебные реформы. При нем средневековое Венгерское королевство достигло пика своего могущества.

Ранее сообщалось, что на побережье в Перу обнаружили выкопанную около пяти тысяч лет назад могилу женщины, которая, предположительно, принадлежала высшему обществу древней цивилизации Караль. Находка доказала, что в этой цивилизации не только мужчины имели вес в обществе.

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