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11:29, 7 мая 2025Россия

Чиновники самовольно лишили льгот мать участника СВО

Мать бойца СВО из Петербурга лишили льгот из-за долгов по капремонту
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Петербурге чиновники самовольно лишили льгот семью участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Мойка78».

Поводом для прокурорской проверки стало обращение матери бойца. Местная администрация лишила ее коммунальных льгот. Свое решение чиновники объяснили задолженностью россиянки по взносам за капремонт. При этом на тот момент задолженность уже была погашена.

Распоряжение было отменено по требованию прокурора Невского района. После этого выплату компенсации возобновили.

Ранее в Краснодарском крае бывшая жена другого бойца СВО присвоила «гробовые» за мужа, перечисленные детям военнослужащего. Пара рассталась за несколько лет до смерти бойца. Россиянка потратила на свои нужды свыше трех миллионов рублей. Ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

ЖЗЛ
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